Venezuela dice que cayeron “centros operativos” criminales con muerte del ‘Niño Guerrero’

El Gobierno venezolano informó que la operación, ejecutada con apoyo de Estados Unidos, permitió desmantelar centros operativos de organizaciones criminales en el país.

El Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, señalado como el máximo cabecilla del Tren de Aragua, durante un operativo conjunto con Estados Unidos en una zona minera del estado Bolívar, en el sureste del país.

Según el Ministerio de Comunicación venezolano, la operación incluyó acciones de inteligencia y despliegue territorial que lograron “quebrar los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país”, en lo que calificaron como un golpe estratégico contra redes delictivas transnacionales.

Operativo coordinado y repercusiones políticas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el Comando Sur ejecutó un “ataque rápido y letal” que permitió abatir al líder criminal, en una intervención que, según dijo, fue coordinada con autoridades venezolanas. Caracas, por su parte, respaldó esta versión y señaló que la acción fue parte de una planificación sostenida para desmantelar estructuras logísticas del crimen organizado.

El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que el operativo contó con intercambio de inteligencia y cooperación tecnológica entre ambos países, que retomaron relaciones en marzo luego de siete años de ruptura.

La operación se produjo en medio de cuestionamientos de organizaciones que exigen mayor transparencia sobre lo ocurrido, especialmente porque se ejecutó semanas después de la aprobación de una nueva ley que permite inversión extranjera en zonas mineras del país.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado saludó la intervención y agradeció a Estados Unidos por actuar contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”. La muerte del ‘Niño Guerrero’ representa un duro golpe para el Tren de Aragua, considerada una de las estructuras delictivas más peligrosas de la región, cuyo alcance se ha extendido a varios países de América Latina.

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