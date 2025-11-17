Advierten paro de transportistas de 48 horas si hay un nuevo ataque contra buses

Tras el último ataque a un bus de la empresa de transportes ‘San Germán’ en San Martín de Porres, el vocero del gremio de transporte formal, Martín Ojeda, anunció que habrá un paro de 48 horas por la falta de seguridad en la ciudad y el resto del país.

“Un ataque más y vamos a un paro de 48 horas, tiene que salir la Marina de Guerra, las Fuerzas Armadas, todos, para que ningún inocente muera”, indicó el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda a Latina Noticias.

“Le hemos dicho a la policía que tiene la libertad de ingresar a las empresas, que hagan los biométricos, que más quieren”, agregó Ojeda. Asimismo, el directivo señaló que el Gobierno debe de actuar ya debido a la ola de inseguridad y violencia que atraviesa el país.