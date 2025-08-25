Así quedó la tabla del Clausura tras el clásico sin goles entre la “U” y Alianza Lima

El esperado clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima terminó en un empate sin goles en el Estadio Monumental, resultado que cerró la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Pese a las ocasiones claras de gol, especialmente para los cremas, ninguno logró romper el marcador, dejando a la “U” como puntero con 15 unidades.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati dominó gran parte del partido, especialmente tras la expulsión de Kevin Quevedo a los 63 minutos por una dura falta sobre José Caravalí. Sin embargo, la falta de definición, incluida una oportunidad clara de Edison Flores en el tramo final, impidió que los locales se quedaran con el triunfo.

Alianza Lima, con Pedro Aquino en el mediocampo, mostró un bajo rendimiento y apenas generó peligro en el arco de Sebastián Brittos. Con el empate, los blanquiazules suman 12 puntos y se ubican en la quinta casilla de la tabla, a la espera de conocer a su próximo rival en la Copa Sudamericana tras la resolución de la Conmebol sobre los incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

Por su parte, Sporting Cristal igualó 2-2 con UTC en Lima y se ubica en la segunda posición con 14 puntos. Melgar empató también 2-2 frente a ADT, mientras que Cusco FC se mantiene tercero con 13 unidades tras un 0-0 contra Juan Pablo II College. Deportivo Garcilaso marcha cuarto con 12 puntos tras empatar 1-1 frente a Sport Huancayo.

El Clausura entrará en pausa hasta el 12 de septiembre debido a los compromisos de la selección peruana, que enfrentará a Uruguay (4 de septiembre) y Paraguay (9 de septiembre) por las Eliminatorias Sudamericanas.

