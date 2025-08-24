Big Time Rush anuncia regreso a Perú: cuándo llegarán a Lima
Big Time Rush, la banda estadounidense que se hizo mundialmente conocida por la serie de televisión de Nickelodeon del mismo nombre, anunció su regreso a Perú como parte del tour World-Wider
Mediante su cuenta de Instagram, la agrupación conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena, indicó cuáles eran las fechas de sus presentaciones en Latinoamérica.
¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ BTR EN LIMA?
La banda se presentará en Lima en el año 2026, el 27 de febrero. Por el momento no hay más detalles sobre su fecha en Lima. La página oficial revelaría nuevos detalles el lunes 25 de agosto.
Feb 17 / Guadalajara, México
Feb 19 / Monterrey, México
Feb 21 / Ciudad de México, México
Feb 24 / Bogotá, Colombia
Feb 27 / Lima, Perú
Mar 1 / Santiago, Chile
Mar 3 / Buenos Aires, Argentina
Mar 6 / São Paulo, Brazil
Mar 13 / Honolulu, Hawaii
Mar 17 / Sydney, Australia
Mar 20 / Brisbane, Australia
Mar 22 / Melbourne, Australia
Mar 26 / Dubai, UAE
¿CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS AL CONCIERTO?
Aún se desconoce el precio de las entradas, pero en el comunicado oficial explican que la información de los conciertos serán publicadas mañana, 25 de agosto.