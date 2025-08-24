Big Time Rush anuncia regreso a Perú: cuándo llegarán a Lima

Big Time Rush, la banda estadounidense que se hizo mundialmente conocida por la serie de televisión de Nickelodeon del mismo nombre, anunció su regreso a Perú como parte del tour World-Wider

Mediante su cuenta de Instagram, la agrupación conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena, indicó cuáles eran las fechas de sus presentaciones en Latinoamérica.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ BTR EN LIMA?

La banda se presentará en Lima en el año 2026, el 27 de febrero. Por el momento no hay más detalles sobre su fecha en Lima. La página oficial revelaría nuevos detalles el lunes 25 de agosto.

Feb 17 / Guadalajara, México

Feb 19 / Monterrey, México

Feb 21 / Ciudad de México, México

Feb 24 / Bogotá, Colombia

Feb 27 / Lima, Perú

Mar 1 / Santiago, Chile

Mar 3 / Buenos Aires, Argentina

Mar 6 / São Paulo, Brazil

Mar 13 / Honolulu, Hawaii

Mar 17 / Sydney, Australia

Mar 20 / Brisbane, Australia

Mar 22 / Melbourne, Australia

Mar 26 / Dubai, UAE

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS AL CONCIERTO?

Aún se desconoce el precio de las entradas, pero en el comunicado oficial explican que la información de los conciertos serán publicadas mañana, 25 de agosto.