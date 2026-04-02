Crece número de policías hospitalizados: 42 efectivos heridos de bala en lo que va del 2026

Cada vez son más los policías que han resultado heridos durante su servicio, en su mayoría de casos víctimas de la violencia que golpea al país que incluso supera la protección de los chalecos antibalas. Según el Hospital Central de Policía Nacional del Perú, en lo que va del 2026 se han presentado 42 emergencias relacionadas a proyectiles de arma de fuego.

El General PNP Ricardo Tinoco, director del hospital PNP Luis N. Sanz, explicó que se ha reportado un incremento en el número de agentes del orden heridos por ataques criminales ligados a la extorsión, robo y sicariato. Lo preocupante es que en muchos casos quedan impedidos de retomar sus labores en las calles.

A nivel nacional, el número de efectivos heridos por armas de fuego también continúa creciendo. Solo entre enero y marzo se han reportado 249 emergencias, una realidad que refleja el riesgo constante al que se enfrenta la Policía.

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