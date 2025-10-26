Exclusivo | Punto Final revela que el Estado enterró a desaparecidos en fosas comunes sin avisar a sus familias

Una investigación de Punto Final reveló que más de 200 personas, algunas plenamente identificadas, fueron sepultadas en fosas comunes sin que sus familias lo supieran. Entre ellas, Mahycol Espinoza, a quien su madre buscó durante más de dos años.

En las colinas de San Juan de Lurigancho, entre polvo y cemento, descansan muertos que nadie visita. Muertos con un código en lugar de un nombre, enterrados en fosas. Aunque algunos sí tenían nombre y familia, nadie les avisó que estaban allí.

UNA MADRE QUE BUSCÓ SIN DESCANSO

Yeni Espinoza, residente de Ambo (Huánuco), pasó más de dos años buscando a su hijo. Mahycol, de 24 años, trabajaba como vendedor en Lima. En abril de 2023 compró un pasaje para regresar a su tierra natal, donde su pareja estaba por dar a luz. Pero nunca llegó.

Una persona anónima le dijo haberlo visto malherido por Chincha. Su madre, la señora Yeni acudió a la policía, pero durante meses, recibió notificaciones que confirmaban que la alerta de búsqueda seguía vigente. Nadie le dijo que su hijo ya estaba muerto. “El fiscal nos decía váyanse, se peloteaban… Me decían: ‘sí señora, costa, sierra y selva, estamos buscando’”, recuerda Yeni con dolor.

EL HALLAZGO DE PUNTO FINAL

Durante dos meses, Punto Final revisó cientos de registros de la Morgue Central de Lima: listados de cuerpos NN, personas no reclamadas enviadas a universidades o cementerios. Entre esos documentos apareció Carlos Mahycol Espinoza Tello, de 24 años. Su cuerpo permaneció semanas en la morgue, hasta que el 23 de agosto de 2023 fue trasladado a una fosa común en el cementerio El Sauce, en San Juan de Lurigancho.

El equipo de Punto Final fue quien dio la noticia a su madre, quien días después viajó a Lima para ir a la morgue, y la respuesta que obtuvo fue indignante: el encargado estaba de vacaciones.

Con la ubicación anotada en un papel, Yeni llegó al cementerio El Sauce. Entre cerros y bóvedas cubiertas de tierra, encontró el código que correspondía a su hijo.

MÁS DE 4 MIL CADÁVERES AL AÑO

La Morgue Central de Lima, construida hace 28 años en un terreno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibe más de 4 mil cadáveres al año.

Entre 12 y 15 cuerpos ingresan cada día. Algunos nunca son reclamados. Otros sí, pero el Estado los entierra sin avisar.

Según registros revisados por Punto Final, más de 200 personas plenamente identificadas fueron enterradas en estas fosas entre 2023 y 2025. Algunos eran adultos mayores, otros extranjeros, otros víctimas de accidentes. Y también había desaparecidos, buscados por sus familias.

Una de esas familias aún cree que su ser querido sigue vivo, como la hermana de un joven al que llamaremos “Roberto”, quien contó que hace más de 2 años vienen buscando a su familiar.

“Con la tecnología que hay ahora, pudieron habernos avisado. Me duele saber que la morgue lo tuvo todo este tiempo”, relató para Punto Final.

El cuerpo de Roberto fue enterrado en El Sauce en abril de 2023. Sin embargo, su familia recién lo supo este año.

EL ESTADO QUE BUSCA A LOS QUE ENTERRÓ

En pleno 2025, la Morgue de Lima no comparte información con la Policía Nacional ni con el Ministerio del Interior.

“Se ha iniciado recién una coordinación con la Dirección de Personas Desaparecidas. Hace una semana estamos viendo cómo podría hacerse el intercambio de datos” dijo Briceño.

Luego de la investigación de Punto Final, las autoridades anunciaron cambios. Falta ver si esta vez las palabras no se las lleva el tiempo.

