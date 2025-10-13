¿Gustavo Álvarez es el nuevo DT de la selección peruana? Esto dijo Jean Ferrari

La selección peruana afrontó el último viernes, su primer amistoso internacional tras quedar fuera del mundial 2026. Con Manuel Barreto como director técnico interino, la ‘Bicolor’ perdió 2-1 ante Chile en Santiago y ahora, el director deportivo, Jean Ferrari, sigue en la búsqueda del nuevo DT.

En medio de las especulaciones, el nombre del argentino, Gustavo Álvarez, empezó a sonar en la Videna ya que medios chilenos señalaron a Álvarez como el nuevo DT peruano, sin embargo, Jean Ferrari se pronunció al respecto y fue tanjante con su respuesta ante los medios de prensa.

“No es verdad. Yo no puedo hoy entrar en decir ‘tal sí me gusta o tal no me gusta’ porque ya se convierte en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres y generar polémica”, declaró el ex administrador de Universitario y cerró la posibilidad de Álvarez como DT de la ‘Blanquirroja’.

Asimismo, Ferrari evitó dar nombre para no crear falsas expectativas a los hinchas, pues “al país no le hace bien que se estén mencionando nombre”, señaló Jean. “He visto que he visto que hasta el contrato de tal entrenador ya está. Yo no lo puedo creer”, finalizó.

