LAS VUELTAS DEL AMOR: Jade y Ace son condenados a prisión, pero un plan para secuestrar a CJ lo cambia todo

El juicio de Jade y Ace llegará a su desenlace con una decisión contundente: ambos serán declarados culpables y deberán ir a prisión. Sin embargo, la condena no pondrá fin a sus planes. Ace conseguirá la fianza para que Jade pueda recuperar su libertad y, una vez juntos, ambos prepararán una nueva estrategia para secuestrar a CJ.

La situación se tornará aún más peligrosa cuando Ace escape junto a Jade, pero Aliya intervenga para detenerlos. El enfrentamiento tendrá un desenlace trágico: Aliya será asesinada por Ace. Ante la violencia de su compañero, Jade sentirá temor y decidirá escapar, dejando en el aire lo que ocurrirá con ella y con el plan que ambos habían preparado.

¿Qué pasará con CJ tras esta nueva amenaza? ¿Podrá Jade alejarse de Ace o seguirá atrapada en sus decisiones? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Las vueltas del amor, en su semana final, por Latina.