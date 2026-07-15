Latina Noticias, edición mediodía: encuesta de hoy, 15 de julio

A continuación, te presentamos la encuesta de Latina Noticias de este miércoles 15 de julio de 2026. Escoge una respuesta y da clic en ella para participar. Recuerda que sólo puedes votar una vez.

Gracias por participar en la encuesta. A continuación, te presentamos las redes sociales de Latina Noticias y te invitamos a seguirnos.

Latina Noticias en YouTube. Suscríbete y activa la campanita.

Latina Noticias en TikTok. Te esperamos.

Latina Noticias en Facebook. Donde siempre estamos.

Latina Noticias en Instagram. Videos y fotos de todo lo que quieres saber.