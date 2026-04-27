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Latina Noticias, edición mediodía: encuesta de hoy, lunes 27 de abril

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Latina Noticias, edición mediodía: encuesta de hoy, lunes 27 de abril
ybances@latina.pe
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A continuación, te presentamos la encuesta de Latina Noticias de este lunes 27 de abril de 2026. Escoge una respuesta y da clic en ella para participar. Recuerda que sólo puedes votar una vez.

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