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Latina TV nombra a Pablo Massi Napoli como nuevo Director Comercial y de Marketing

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Latina TV nombra a Pablo Massi Napoli como nuevo Director Comercial y de Marketing
ybances@latina.pe
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Latina TV anunció, mediante un comunicado dirigido a clientes, centrales de medios, colaboradores y medios de comunicación, la incorporación de Pablo Massi Napoli como su nuevo Director Comercial y de Marketing, cargo que asumirá oficialmente el 1 de agosto.

La designación fue dada a conocer por Eric Jurgensen, Gerente General y Director de Contenidos y Programación de Latina TV, quien destacó la sólida trayectoria de Massi y la estrecha relación profesional que los une desde hace décadas.

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