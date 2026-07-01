Comunicado Latina Televisión: Pablo Massi Napoli asumirá la Dirección Comercial y de Marketing
Me complace anunciar que a partir del 1 de agosto, Pablo Massi Napoli asumirá la Dirección Comercial y de Marketing
No es solo un nombramiento. Es sumar a alguien que conoce esta industria al milímetro. A Pablo lo conozco hace más de 33 años y trabajé a su lado 22 años. He visto de cerca su capacidad para abrir mercados, cerrar acuerdos complejos y liderar equipos con resultados reales.
Su talento, integridad y visión estratégica ya han transformado negocios antes. Ahora viene a hacerlo aquí, con nosotros.
Con Pablo al mando de Comercial y Marketing, Latina TV entra en una etapa de crecimiento más agresivo y cercano a ustedes. Confío plenamente en que su llegada nos llevará a superar los objetivos que tenemos en común.
Bienvenido a tu casa, Pablo. Juntos vamos por más.
Eric Jurgensen
Gerente General / Director de Contenidos y Programación
Latina TV