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Comunicado Latina Televisión: Pablo Massi Napoli asumirá la Dirección Comercial y de Marketing

Tendencias
Comunicado Latina Televisión: Pablo Massi Napoli asumirá la Dirección Comercial y de Marketing
Pvargas@latina.pe
Pvargas@latina.pe
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Me complace anunciar que a partir del 1 de agosto, Pablo Massi Napoli asumirá la Dirección Comercial y de Marketing

No es solo un nombramiento. Es sumar a alguien que conoce esta industria al milímetro. A Pablo lo conozco hace más de 33 años y trabajé a su lado 22 años. He visto de cerca su capacidad para abrir mercados, cerrar acuerdos complejos y liderar equipos con resultados reales.

Su talento, integridad y visión estratégica ya han transformado negocios antes. Ahora viene a hacerlo aquí, con nosotros.

Con Pablo al mando de Comercial y Marketing, Latina TV entra en una etapa de crecimiento más agresivo y cercano a ustedes. Confío plenamente en que su llegada nos llevará a superar los objetivos que tenemos en común.

Bienvenido a tu casa, Pablo. Juntos vamos por más.

 

Eric Jurgensen

Gerente General / Director de Contenidos y Programación

Latina TV

 

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