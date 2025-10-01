Ministro del Interior asegura “la mayoría de transportistas” no acatarán el paro del 2 de octubre

Cientos de transportistas han anunciado un paro nacional para este 2 de octubre, pues la ola de extorsiones y delincuencia los llevan a no salir a trabajar debido a la inseguridad ciudadana y la falta de respuesta por parte del gobierno, sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Malaver, ha minimizado el tema diciendo que la mayoría de transportistas no acatarán el paro de este jueves.

“Se ha realizado diversas reuniones con los gremios de transporte tanto el domingo como ayer en horas de la tarde. Ellos se han comprometido en no participar en el paro convocado para el jueves, un buen grupo de los gremios de transporte”, declaró Malaver en conferencia de Consejo de Ministros.

🔴 El titular del #MTC, César Sandoval Pozo, sostuvo una reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao. Aseguró que mañana “más del 80% del empresariado del transporte trabajará con normalidad porque prioriza a los usuarios y confía en los acuerdos… pic.twitter.com/3s9dmPMDvD — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) October 2, 2025

Cabe mencionar que este jueves 2 de octubre, hasta 10 mil policías saldrán a las calles desde las 4:30 de la mañana a resguardar el orden debido al paro de transportistas. “Se va a desplegar aproximadamente más de 10 000 efectivos, los cuales van a estar establecidos en diferentes puntos de la capital”, indicaron.

