Murió la actriz Verónica Echegui, ganadora del Goya, a los 42 años en Madrid

La actriz Verónica Echegui, una de las figuras más relevantes de la industria audiovisual en España, murió este domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, según informaron medios locales. La artista se encontraba ingresada a causa de una enfermedad, cuyo origen aún no ha sido revelado.

La noticia fue confirmada este lunes por la Unión de Actores y Actrices a través de un emotivo mensaje en redes sociales: “Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz”.

La Academia de Cine de España también expresó su pesar recordando la brillante trayectoria de la actriz, quien fue nominada en cinco ocasiones a los Premios Goya, logrando la estatuilla en 2022 como directora y guionista del cortometraje Tótem loba.

Diversas instituciones culturales, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el Festival de Málaga, se sumaron a los mensajes de condolencia, resaltando no solo su talento sino también su calidez y cercanía con el público.

UNA CARRERA MARCADA POR EL TALENTO

Verónica Echegui se consolidó como una de las intérpretes más versátiles del cine español. Participó en producciones como Yo soy la Juani (2006), Katmandú, un espejo en el cielo (2011) y Donde caben dos (2021), además de numerosas series de televisión y proyectos teatrales.