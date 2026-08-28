Keiko Fujimori sobre pedido de facultades legislativas al Congreso: “Esperamos se analice con celeridad”

Durante su participación en los actos por el aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada por el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República.

Al respecto, refirió que esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros, sustentada por el ministro de Justicia, y lo que buscan es agilizar los procesos para la aprobación de leyes referentes a los puntos urgentes de la actual agenda política.

“Esta solicitud de facultades tiene aspectos muy importantes de cara a recuperar el orden para enfrentar el fenómeno El Niño para eliminar las trabas burocráticas y hacer que el Estado funcione más rápido, más eficiente y que pueda darle los servicios a los ciudadanos”, puntualizó.

Si bien la propuesta consta de 66 pedidos para legislar en diferentes sectores, el Gobierno busca empezar por aquellos que requieren acción con mayor urgencia. Por ello, Fujimori solicita que el pedido pueda ser analizado en primera instancia por la Cámara de Diputados con celeridad, serenidad y priorizando a los más vulnerables.

¿PARA QUÉ SOLICITAN FACULTADES LEGISLATIVAS?

El Poder Ejecutivo, a cargo de Keiko Fujimori, busca pedir facultades legislativas al Congreso de la República por un plazo de 120 días calendario para la formulación de las normas y reformas estructurales urgentes agrupadas en ocho materias de delegación diseñados para fortalecer la seguridad ciudadana, enfrentar el cambio climático y dinamizar la economía nacional, sin tener que esperar el debate normal de los congresistas. Es un préstamo temporal de poder para que el Gobierno pueda sacar adelante normas urgentes de forma más rápida.

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