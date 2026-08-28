El principal foro de sostenibilidad del país duplica su tamaño: Cumbre Perú Sostenible 2026 llegará a 10 mil asistentes diarios durante tres días

Del 24 al 26 de septiembre, el Parque de Exposiciones de Magdalena recibirá a la Cumbre Perú Sostenible. La edición 2026 abordará cinco desafíos clave para el país. Entre ellos: la resiliencia frente a riesgos climáticos como el Fenómeno El Niño; la transformación tecnológica del trabajo; cómo convertir las fortalezas del Perú en ventajas competitivas; la reconstrucción de confianza y puentes en una sociedad diversa; y los acuerdos de largo plazo necesarios para cerrar brechas territoriales y fortalecer la competitividad de las regiones.

Perú Sostenible celebra este año la 29.ª edición de su principal foro y festival de sostenibilidad del país, que reúne a líderes empresariales, autoridades, academia, sociedad civil, cooperación internacional y ciudadanía en torno a un propósito común: generar conversaciones y acciones frente a los principales desafíos y oportunidades del país.

La edición 2025 superó los 6,600 asistentes durante los tres días, además de alcanzar más de 100 mil reproducciones de las plenarias y 6,6 millones de impresiones en plataformas digitales. Para esta edición 2026, Perú Sostenible ampliará el Parque de Exposiciones Magdalena —espacio que se construyó en 2024 junto al esfuerzo de sus auspiciadores para dejar como legado al país— duplicando su capacidad hasta 10 mil personas por día.

Esta edición es co-presidida por Vania Masías, fundadora y presidenta de D1 Asociación Cultural, directora artística y bailarina, y Pedro Lerner, gerente general corporativo de Grupo UNACEM, y se realizará bajo el lema “Por un país diverso, con una visión compartida”.

Desde ese enfoque, la Cumbre propone una reflexión sobre los acuerdos, capacidades y liderazgos que el Perú necesita para avanzar hacia un desarrollo más próspero, competitivo y sostenible, que reconozca la diversidad de sus territorios y realidades, y construya una visión compartida de largo plazo.

“Ningún sector tiene, por sí solo, la solución completa: el sector privado aporta recursos y capacidad de ejecución; el Estado, política pública e infraestructura; la academia, evidencia y mirada de largo plazo; la sociedad civil, legitimidad y el pulso real de los territorios. Sin uno de esos cuatro, el resto se construye a ciegas“, señaló Vania Masías, copresidenta de la Cumbre.

Por su parte, Pedro Lerner sostiene que “los desafíos de nuestros tiempos requieren diálogo y capacidad de encuentro por parte de todos los sectores. De allí la importancia y urgencia de espacios como la Cumbre que nos hacen recordar que los grandes desafíos del Perú, desde los climáticos y sociales hasta los económicos, trascienden las agendas de corto plazo. Sigamos convocando, escuchando y construyendo consensos de manera persistente para hacer del Perú un país más sostenible”, declaró el copresidente de la Cumbre.

Como cada año, la agenda y las actividades programadas se organizan en torno a las 5Ps, con foco en temáticas que reflejan los principales retos del país y que requieren soluciones conjuntas y articuladas. Cada eje contará con una conferencia magistral y un panel de conversación:

Planeta: La conferencia magistral estará a cargo de Héctor Angarita, Científico Senior de la Alianza de Capital Natural de Stanford (Natural Capital Alliance), quien reflexionará sobre cómo los sistemas naturales (agua, ecosistemas y biodiversidad) sostienen nuestra economía y nuestra capacidad de enfrentar riesgos climáticos, y cómo reconocer y valorar ese capital natural puede contribuir a mejores decisiones de inversión, mayor resiliencia y competitividad. Como antesala al panel nacional, Abraham Levy brindará una intervención especial sobre “El Niño 2026-2027: el escenario que debemos anticipar”, poniendo sobre la mesa los principales riesgos e impactos que enfrenta el Perú. Complementará este eje el panel “Preparándonos para el próximo Niño: resiliencia, inversión y competitividad”, enfocado en infraestructura resiliente, gestión del riesgo, inversión preventiva y articulación público-privada.

Personas: La conferencia magistral estará a cargo de María Jesús Ramírez, Senior Fellow, McKinsey Global Institute, quien abordará el potencial de la inteligencia artificial para transformar la productividad y el empleo en América Latina, y cómo personas, organizaciones y sistemas pueden prepararse para un futuro donde la colaboración entre humanos y tecnologías inteligentes redefinirá habilidades, roles y oportunidades. El panel “El talento del futuro: habilidades, inclusión y competitividad para el Perú” analizará qué necesita cambiar en el Perú para que esa oportunidad se traduzca en mayor productividad, empleabilidad e inclusión, y el rol de empresas, Estado y academia en ese proceso.

Prosperidad: Este eje presentará la conferencia magistral de Carlos Añaños, Fundador de AJE Group, Presidente en Patronato Pikimachay y Fundador de Tiyapuy, quien reflexionará sobre cómo el talento, la identidad y las fortalezas de nuestros territorios pueden convertirse en empresa, innovación y competitividad. A partir de su experiencia construyendo desde el interior del país una empresa que logró competir globalmente, explorará cómo transformar aquello que hace único al Perú en oportunidades de crecimiento, empleo y prosperidad. Lo acompañará el panel nacional “Del potencial a la oportunidad: cadenas de valor que transforman territorios”, que reunirá perspectivas de sectores estratégicos como turismo, gastronomía, minería y productos de origen para explorar cómo convertir las fortalezas del Perú en ventajas competitivas. La conversación abordará qué se necesita en inversión, innovación, articulación y acceso a mercados para generar productividad, empleo y desarrollo territorial.

Paz: La conferencia magistral estará a cargo de Fortuna Ludmir, Fundadora y directora ejecutiva de Fundación BIK (Believe in Kindness), con “La bondad como puente en tiempos de división”. A partir de su trabajo y de las ideas de su libro, propondrá una reflexión sobre cómo la bondad, entendida como una capacidad que puede entrenarse y escalarse, puede fortalecer la confianza, la cooperación y nuestra forma de relacionarnos desde las diferencias, ayudándonos a tender puentes en nuestras familias, organizaciones y sociedad. Por su parte, el panel nacional “Un país diverso, una oportunidad para encontrarnos” abordará qué podemos aprender de quienes han logrado sentar en una misma mesa a personas que pensaban distinto, a partir de experiencias concretas de líderes y organizaciones que han logrado transformar diferencias en espacios de encuentro y objetivos compartidos.

Pactos: La conferencia magistral estará a cargo de Peter T. Coleman, Profesor de Psicología y Educación de Columbia University y Director del Morton Deutsch International Center for Cooperation and Conflict Resolution (MD-ICCCR), quien explorará qué condiciones permiten superar dinámicas de división y construir acuerdos capaces de sostenerse en el tiempo. A partir de experiencias internacionales y latinoamericanas, abordará cómo pasar de consensos coyunturales a mecanismos de cooperación duraderos. El panel nacional “Los acuerdos que el Perú necesita para avanzar” llevará esta reflexión al desafío de cerrar brechas entre regiones, fortalecer la descentralización y construir acuerdos de largo plazo que permitan desarrollar territorios más competitivos y sostenibles.

Además de las conferencias y paneles, la Cumbre se posiciona como una vitrina de lo que las principales empresas del país ya vienen haciendo por la sostenibilidad, y un espacio en donde los asistentes pueden vivir la sostenibilidad de cerca, a través de experiencias, activaciones de marca y contenidos pensados para todo público, así como de actividades culturales propias del festival.

La Cumbre Perú Sostenible 2026 se realizará del jueves 24 al sábado 26 de septiembre en el Parque de Exposiciones de Magdalena. El ingreso es gratuito, previo registro en https://cumbre.perusostenible.org.

Acerca de Perú Sostenible

Perú Sostenible (antes Perú 2021) es una asociación sin fines de lucro que activa empresas como agentes de cambio y articula al sector privado, público, academia y sociedad civil para el desarrollo sostenible. Desde 2001, representa al WBCSD en Perú y desde 2025 es el Centro de Objetivos de Desarrollo Interior en el país.