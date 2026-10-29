POR AMOR A MI HIJO: Karsu descubre a Atilla escondido en su casa

Atilla buscará refugio en casa de Karsu y contará con la ayuda de Deniz para mantenerse oculto. Sin embargo, lo que parecía un escondite seguro dará un giro inesperado cuando Karsu descubra que su vecino está escondido dentro de un armario. El hallazgo la pondrá frente a una situación que no esperaba y que podría traerle más de un problema.

Mientras la relación entre Karsu y Atilla continúa estrechándose, la presencia de él en su hogar podría complicar aún más las cosas. ¿Cómo reaccionará Karsu al descubrirlo y qué hará para manejar esta inesperada situación?

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