Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 26 de octubre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 26 de octubre de 2025.

EL SHOW DE LA EMERGENCIA

La estrategia de comunicación del presidente encargado de la República, José Jerí, busca proyectar la imagen de un mandatario presente en todas partes: en actividades oficiales, visitas sorpresivas a ministerios y comisarías, el traslado de los presos más peligrosos, la presentación de su gabinete ante el Congreso y el anuncio del estado de emergencia en Lima y Callao, cuyo mensaje a la nación duró apenas 37 segundos. Sin embargo, la inseguridad ciudadana sigue cobrando víctimas. En la primera semana del estado de emergencia se registraron 7 muertes vinculadas al crimen organizado, el asesinato violento de una madre y su hija en San Juan de Lurigancho por resistirse a entregar sus celulares, y el robo de una joyería a solo unos metros de Palacio de Gobierno. Jorge Dett revelará las precarias condiciones en las que trabaja la Policía Nacional. El propio ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reconoció que solo hay 89 patrulleros disponibles para toda Lima y que apenas 60 cámaras del sistema de emergencia 105 funcionan actualmente. En unas declaraciones exclusivas para Punto Final, Jerí responde sobre lo que está haciendo en la lucha contra la inseguridad.

GUILLERMO BERMEJO: LA CAÍDA DEL “CAMARADA CHE”

La tercera fue la vencida. Guillermo Bermejo Rojas se convirtió en el primer congresista en ejercicio en la historia del Perú condenado por vínculos con Sendero Luminoso. La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora lo sentenció a 15 de años de prisión el último viernes por la noche. Bermejo llegó al Congreso bajo la bandera de Perú Libre, fue aliado cercano del gobierno de Pedro Castillo, y tenía aspiraciones presidenciales para las elecciones 2026 dentro de la alianza partidaria Venceremos. Este fue el tercer juicio que enfrentó por el mismo caso: fue absuelto en el 2017 y 2022, pero la Corte Suprema anuló ambas decisiones y ordenó un nuevo proceso. Carlos Hidalgo entrevistó a Bermejo antes de la lectura de sentencia y presenta los fundamentos del fallo, sustentados en testimonios de colaboradores eficaces, exsenderistas y testigos protegidos, quienes aseguraron haber visto a Bermejo -a quien llamaban “cámara Che”- en campamentos terroristas de los hermanos Quispe Palomino entre el 2008 y 2009.

RETRUQUE: Este no es el único proceso judicial que enfrenta Bermejo por sus vínculos con los senderistas del Vraem. En los próximos días se fijará la fecha de inicio de juicio oral contra él y sus excompañeros de Perú Libre, Guido Bellido y Vladimir Cerrón por este vínculo. La fiscalía ha solicitado una pena de 20 años de prisión.

GRAN HERMANO

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha continuado indagando sobre Frigoinca, la empresa que producía conservas cárnicas para el extinto programa gubernamental Qali Warma y que intoxicó a decenas de escolares en varias regiones del país. Exactamente hace un año, revelamos la red de corrupción que la empresa había montado en el Midis y el Minsa para evitar sanciones. Esta semana, el equipo periodístico liderado por Christopher Acosta accedió a detalles inéditos del testimonio de un colaborador eficaz de Frigoinca, quien señaló directamente a Óscar Acuña Peralta, hermano del renunciante gobernador de La Libertad y aspirante al sillón presidencial, César Acuña, como receptor de 77 mil soles de la empresa para favorecer sus operaciones en esa región. El colaborador también detalló reuniones y transferencias por 35 mil soles al gerente regional de Salud, Aníbal Morillo. Christopher Acosta y Jimmy Montes viajaron a Trujillo, La Libertad, para entrevistar a los mencionados y las repuestas a las imputaciones resultaron sorprendentes.

LOS MUERTOS INVISIBLES

El reportaje que presentaremos esta noche es el resultado de tres meses de investigación de Harold Moreno, quien debió sortear numerosos obstáculos burocráticos. Gracias a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, logró acceder finalmente al registro de personas fallecidas en los dos últimos años. Lo que descubrió es alarmante como indignante: varios cuerpos plenamente identificados fueron enviados a fosas comunes bajo códigos, en lugar de nombres. Estas fosas están ubicas en el cementerio El Sauce, en San Juan de Lurigancho. Muchos de estos fallecidos tenían familiares que los buscaron incansablemente, sin saber que ya habían sido sepultados sin previo aviso. Entre ellos está el caso de Mahycol, un joven desaparecido en Lima desde el 2023. Su madre, Yeni Espinoza, lo buscó durante más de dos años. Durante ese tiempo, recibió notificaciones de la Policía que confirmaban que la búsqueda seguía activa. Pero la verdad era otra: el cuerpo de Mahycol estuvo en la morgue y luego fue enterrado en una fosa común, identificado solo con un código. Este reportaje revela una realidad dolorosa: la morgue y la Policía no intercambian información.

LOS MILLONES DE “EL JOROBADO”

Hace un par de domingos, Punto Final reveló que el atentado contra la orquesta Agua Marina fue parte de la violenta disputa por el control de los conciertos musicales entre “El Monstruo” y “El Jorobado”. Esta noche, en exclusiva, María Horna presenta el testimonio en video del promotor de ese concierto, Glen Montes Malaver, quien detalla cómo operaba Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado” para apoderarse de todo el negocio musical. Además, nuestra reportera accedió a un informe de la UIF que rastrea la ruta del dinero de “El Jorobado”, quien, en 5 años, movió 25 millones de soles a través de cuentas bancarias y diversos activos. Estas operaciones millonarias se realizaban mediante depósitos fraccionados y transferencias en efectivo para evadir la fiscalización, así como mediante la creación de empresas fachada para lavar el dinero obtenido por el cobro de cupos extorsivos a grupos musicales y constructoras. Aunque actualmente “El Jorobado” purga prisión por tenencia ilegal de armas, la División Policial contra el Crimen Organizado ya lo investiga por organización criminal y lavado de activos.