X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Noticias

Sound Music Fest anuncia “Golden Years Edition”: Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional

Noticias
Sound Music Fest anuncia “Golden Years Edition”: Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir

El primer festival anglo/pop del país reunirá a cuatro figuras del pop, el hip-hop y la música electrónica en el Estadio Nacional de Lima, con una preventa con tarjetas Interbank del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock.

Lima, setiembre de 2026.- Sound Music Fest anunció la realización de “Golden Years Edition”, el primer festival anglo/pop del país, que reunirá por primera vez en un mismo escenario a cuatro artistas nacionales e internacionales que marcaron distintas generaciones y etapas de la música pop, el hip-hop y la electrónica. La cita será el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.

Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como “Low”, “Right Round” y “My House” a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.

También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como “Alone” y “Happier”.

Como representantes peruanos se suma al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como “Sin Miedo”, “En Tus Sueños” y “Algún Día”, y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.

Preventa y venta general

Las entradas para Sound Music Fest “Golden Years Edition” se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa con tarjetas Interbank estará disponible del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock, con un 20% de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.

Zona Precio regular (-20%)
Platinum S/ 815.00 S/ 652.00
VIP S/ 600.00 S/ 480.00
General S/ 440.00 S/ 352.00
Occidente S/ 540.00 S/ 432.00
Oriente S/ 538.00 S/ 430.00
Tribuna Norte S/ 305.00 S/ 244.00

Preventa Interbank

Sobre el festival

Sound Music Fest “Golden Years Edition” propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo. La organización confirmará en los próximos días mayores detalles sobre horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.

Siguiente artículo