Sound Music Fest anuncia “Golden Years Edition”: Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional
El primer festival anglo/pop del país reunirá a cuatro figuras del pop, el hip-hop y la música electrónica en el Estadio Nacional de Lima, con una preventa con tarjetas Interbank del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock.
Lima, setiembre de 2026.- Sound Music Fest anunció la realización de “Golden Years Edition”, el primer festival anglo/pop del país, que reunirá por primera vez en un mismo escenario a cuatro artistas nacionales e internacionales que marcaron distintas generaciones y etapas de la música pop, el hip-hop y la electrónica. La cita será el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima.
La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.
Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como “Low”, “Right Round” y “My House” a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.
También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como “Alone” y “Happier”.
Como representantes peruanos se suma al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como “Sin Miedo”, “En Tus Sueños” y “Algún Día”, y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.
Preventa y venta general
Las entradas para Sound Music Fest “Golden Years Edition” se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa con tarjetas Interbank estará disponible del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock, con un 20% de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.
|Zona
|Precio regular
|(-20%)
|Platinum
|S/ 815.00
|S/ 652.00
|VIP
|S/ 600.00
|S/ 480.00
|General
|S/ 440.00
|S/ 352.00
|Occidente
|S/ 540.00
|S/ 432.00
|Oriente
|S/ 538.00
|S/ 430.00
|Tribuna Norte
|S/ 305.00
|S/ 244.00
Preventa Interbank
Sobre el festival
Sound Music Fest “Golden Years Edition” propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo. La organización confirmará en los próximos días mayores detalles sobre horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.