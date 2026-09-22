Apple lanza ‘Tap to Pay’ en Perú: Requisitos para hacer cobros y cómo funciona

Apple lanzó oficialmente en Perú la función Tap to Pay en iPhone, una herramienta que transforma los celulares en terminales de cobro sin contacto. Con esta tecnología, los negocios peruanos pueden aceptar pagos de tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras billeteras digitales directamente desde sus smartphones, sin necesidad de adquirir datáfonos o hardware adicional.

En el mercado peruano, el servicio se implementa a través de la plataforma SumUp. Para procesar transacciones, los comercios solo requieren un iPhone XS o posterior con la versión de iOS actualizada. Al momento de cobrar, el cliente acerca su tarjeta o dispositivo compatible al teléfono del comerciante para completar la operación de forma rápida mediante tecnología NFC.

La tecnología es compatible con las principales redes de pago internacionales, como Visa, Mastercard y American Express. Además del despliegue en Perú, Apple extendió este sistema a otros países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Panamá.

La seguridad y la privacidad están integradas en la arquitectura del sistema. Apple no almacena los números de las tarjetas ni la información de las transacciones en el dispositivo ni en sus servidores. Esto garantiza la protección de los datos financieros tanto del establecimiento como de los usuarios durante cada compra.

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