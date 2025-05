¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

Cada 4 de mayo, millones de aficionados de todas las edades se reúnen para celebrar el ‘Día de Star Wars’, una fecha dedicada a homenajear una de las sagas más emblemáticas de la cultura pop contemporánea.

La celebración nace de un ingenioso juego de palabras en inglés: la frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) se transforma en “May the Fourth be with you” (“Que el cuatro de mayo te acompañe”), gracias a la similitud fonética entre Force (fuerza) y Fourth (cuatro).

Aunque Lucasfilm no la estableció oficialmente, esta conexión se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News utilizó el ingenioso lema para felicitar a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra.

Durante años, la idea circuló de manera informal entre seguidores que organizaban pequeñas proyecciones caseras y encuentros para compartir su pasión por el universo creado por George Lucas.

En 2011, el Toronto Underground Cinema convirtió la broma en festival al programar maratones de la saga y actividades temáticas, sentando las bases para el reconocimiento global de la fecha.

Con el tiempo, tanto Lucasfilm como Disney, propietaria actual de la franquicia, adoptaron el 4 de mayo como un día oficial para anuncios exclusivos, estrenos de contenido y eventos —tanto presenciales como virtuales— dirigidos a cosplayers y coleccionistas.

Hoy, el Día de Star Wars se vive como una auténtica fiesta intergaláctica: desde maratones de películas y series hasta lanzamientos de merchandising de edición limitada, cada 4 de mayo la comunidad se une para demostrar que la Fuerza de la nostalgia y la creatividad sigue más viva que nunca.

