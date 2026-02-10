13% con depresión y apenas 23% con empleo formal: el retrato de la juventud peruana

Ser joven en el Perú hoy significa convivir con sueños, pero también con presiones que impactan directamente en el bienestar emocional. Así lo revela un reciente informe de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), que advierte que el 13% de jóvenes en el país experimentó episodios depresivos en los últimos 12 meses, una cifra que vuelve a poner la salud mental juvenil en el centro del debate público.

Los datos forman parte del informe “Juventud en Cifras. Panorama Nacional. Avance al tercer trimestre de 2025”, elaborado por la Senaju, entidad adscrita al Ministerio de Educación. El documento reúne indicadores oficiales sobre salud, empleo, educación y condiciones de vida de la población de entre 15 y 29 años, mostrando un panorama complejo y desigual.

En el ámbito de la salud mental, el reporte evidencia una marcada brecha de género. Mientras el 17,5 % de mujeres jóvenes reportó haber atravesado episodios depresivos, la cifra en hombres alcanza el 8,5 %.

SE DIFICULTA ENCONTRAR EMPLEO

El informe también expone dificultades en el acceso al empleo y la educación. Durante el 2024, solo 46 de cada 100 jóvenes se dedicaron exclusivamente a trabajar, mientras que el 25% solo estudió y el 12% combinó ambas actividades. Un dato preocupante es que el 17% de jóvenes no estudió ni trabajó, lo que refleja limitadas oportunidades de inserción y desarrollo.

A ello se suma un mercado laboral precario: la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 9,9% y apenas el 23,3% de jóvenes ocupados cuenta con empleo formal. Las brechas territoriales son aún más evidentes, ya que el empleo formal alcanza al 27,5% de jóvenes en zonas urbanas, pero solo al 4,8% en áreas rurales.

Pese a este escenario, el informe también muestra avances. El 87,7% de jóvenes tiene algún seguro de salud y el 84,4% de adolescentes de 17 a 18 años logró culminar la educación secundaria en 2024. Estos indicadores positivos conviven, sin embargo, con desafíos urgentes que exigen políticas públicas sostenidas, integrales y basadas en evidencia para garantizar un desarrollo pleno de las juventudes peruanas.

