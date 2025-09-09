Adolescente de 17 años pierde la vida en aeropuerto de Cusco: esto dijo Corpac

Hecho lamentable. Un adolescente de 17 años perdió la vida tras sufrir una descompensación en el Aeropuerto Internacional Alejandro Astete de Cusco el último lunes 8 de septiembre. El menor falleció mientras era atendido en el tópico de salud del terminal aéreo.

De acuerdo con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), el menor acudió al aeropuerto acompañado de un familiar para gestionar un permiso de viaje solicitado por la aerolínea, que le exigía una constancia médica emitida por su doctor tratante.

Alrededor de las 2 p. m., durante la evaluación médica, el joven presentó una descompensación súbita. Personal de salud del aeropuerto activó de inmediato los protocolos de emergencia y desplegó esfuerzos para reanimarlo; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

Corpac detalló que el aeropuerto dispone de médico, enfermera y ambulancia para atender emergencias de pasajeros, tripulantes y trabajadores. No obstante, precisó que el tópico no está autorizado para emitir permisos ni certificaciones médicas de viaje.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Barreto aquí: