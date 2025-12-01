Adulto mayor mató a perrita por comerse dos cuyes: agresor está prófugo

Gran indignación ha generado en Sicuani, Cusco, el brutal asesinato de una perrita a manos de su propio dueño, un adulto mayor que habría reaccionado violentamente al acusar al animal de comerse dos cuyes que criaba para su sustento.

La Policía intervino a la esposa del agresor, quien aparece en un video grabado por niños del vecindario golpeando al animal, que murió minutos después.

La mujer fue trasladada a la Comisaría de Sicuani, mientras que el principal implicado continúa prófugo. Jóvenes y colectivos animalistas protestaron en la calle exigiendo que se aplique la Ley de Protección y Bienestar Animal y que el caso no quede impune.

Vecinos piden que se intensifiquen las diligencias para ubicar al responsable y garantizar justicia para la perrita.

