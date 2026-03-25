Alcalde es detenido junto a su secretaria por pedir presunta coima de S/ 200 mil a empresario en Cajamarca

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR PNP), a través de su unidad en Cajamarca, desarticuló la banda criminal denominada “Los Pro 200 Mil Soles de Miguel Iglesias”, la cual estaría integrada por miembros de la Municipalidad de Miguel Iglesias.

La intervención se realizó de manera simultánea en el cercado de la provincia de Celendín y en el distrito de Miguel Iglesias, cuyo alcalde fue detenido por los agentes en la sede municipal.

Durante el operativo se logró la detención del alcalde en funciones de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, Santos Alejandro Delgado Díaz (41), así como del gerente municipal Edson Ronald Mendoza Domínguez (47) y la secretaria Mirella Mendoza Bustamante (27), por su presunta implicancia en el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

De acuerdo a las investigaciones, los detenidos habrían solicitado la cuantiosa suma utilizando procedimientos administrativos aparentemente regulares dentro de los sistemas de gestión pública para concretar el acto ilícito.

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