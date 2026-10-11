Algamarca, la amenaza de un nuevo Pataz: campamentos ilegales avanzan ante escasa presencia policial

Ya lo han advertido fiscales. En los distritos de Algamarca y San José, en Cajamarca, la presencia de mineros ilegales se está peligrosamente fortaleciendo. El equipo de Punto Final captó las bases donde albergan maquinarias y hasta camiones que trasladan el cuantioso mineral. Esta problemática se agrava con la limitada capacidad policial, la cual solo tiene 4 efectivos asignados a la zona. Los ciudadanos temen que su tierra, que es históricamente minera y ordenada, sufra una escala de violencia similar a Pataz.

Campamentos, maquinaria y socavones en el cerro Algamarca

En la provincia de Cajabamba, región Cajamarca, la minería ilegal avanza en el cerro Algamarca y sus alrededores. Un equipo de Punto Final recorrió esta zona y encontró numerosos campamentos rústicos, socavones, motores, combustible y ductos de ventilación instalados en áreas donde no está permitida la actividad minera sin autorización. La preocupación es que esta expansión pueda favorecer disputas por el control del territorio, como ocurrió en Pataz, La Libertad.

El recorrido también permitió observar camiones que trasladan mineral por las trochas de la zona. Entre 30 y 40 volquetes salen de estos sectores en dirección a plantas procesadoras de Trujillo. Durante una visita a los campamentos, el equipo registró maquinaria pesada y escuchó explosiones atribuidas al uso de dinamita en los socavones. La Fiscalía Ambiental y la Policía realizaron un operativo para identificar los vehículos que transportan material presuntamente extraído de manera ilegal.

La actividad se concentra en el Anticlinal de Algamarca, donde también se encuentra la concesión de la empresa minera Pan American Silver. Según lo recogido durante la investigación, algunos mineros ilegales buscan avanzar subterráneamente hacia las vetas de esa concesión. El fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMAS), Frank Almanza, advirtió sobre el incremento de esta actividad y señaló que en la zona conviven mineros en proceso de formalización, informales e ilegales.

Cuatro policías para una zona de alta conflictividad minera

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la limitada presencia policial. Durante la visita, Almanza indicó que la comisaría de la zona tenía cuatro efectivos asignados, aunque dos se encontraban de licencia. La situación reduce la capacidad de respuesta en un territorio donde existen numerosos campamentos y se escuchan explosiones vinculadas a la actividad minera ilegal.

La comparación con Pataz responde a un proceso que comenzó con la proliferación de campamentos, equipos y rutas para trasladar mineral, en un contexto de débil control territorial. En Algamarca, la expansión de esta infraestructura y la presencia de grupos que vigilan los accesos despiertan preocupación por la posibilidad de que surjan enfrentamientos entre quienes buscan controlar las zonas de extracción.

Los mineros que buscan formalizarse y las fronteras de la concesión

Sin embargo, la actividad minera en Algamarca no puede reducirse a la minería ilegal. La extracción de mineral forma parte de la historia económica de la localidad, y existen mineros que buscan formalizar sus operaciones. Uno de esos espacios es la Asociación de Mineros Artesanales San Blas de Algamarca (AMASBA), que agrupa, según su presidente, Lucas Moreno, a 92 socios con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Moreno señaló que cuatro empresas vinculadas a la asociación ya alcanzaron la formalidad.

La asociación afirma que su organización permite establecer límites y evitar que terceros ingresen sin autorización a las áreas donde trabajan sus miembros. Moreno sostuvo que no pueden operar en sectores como San José, donde se encuentra la concesión de Pan American Silver. No obstante, también se advierte que algunos integrantes de la organización habrían cruzado esos límites para trabajar en territorios no permitidos.

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