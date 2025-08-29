Amenazan de muerte a periodista colaborador de Latina que investiga mafias de minería ilegal

El 28 de agosto de 2025, el periodista Manuel Calloquispe, colaborador de Latina Noticias en Madre de Dios, recibió un audio vía WhatsApp donde lo amenazan de muerte si continúa publicando informaciones sobre el operar de las mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de esa región.

Manuel Calloquispe dijo al IPYS que la voz del audio es de Alver Carranza Fernández, un miembro de la seguridad de la organización criminal ‘Los guardianes de la trocha’, grupo liderado por Edison Fernández Pérez, alias ‘Chili’.

Carranza Fernández registra denuncias por secuestro, robo y asesinato en varias fiscalías del país.

El periodista denunció que el audio enviado por el delincuente provino del número de teléfono 933 327 446. En el audio amenazan con matar a Manuel Calloquispe y también mencionan los datos de sus familiares. Le exigen que no publique sobre el tema, especialmente sobre alias ‘Chili’, quien sería el criminal que controla el cobro de cupos y las extorsiones para resguardar la seguridad de los mineros ilegales en La Pampa.

El periodista ha informado sobre estos hechos tanto a la policía local como al gobierno regional y al congresista representante en Lima de Madre de Dios. Sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta.

El IPYS ha denunciado las amenazas contra Manuel Calloquispe y ha exigido a la policía y demás autoridades una inmediata atención a lo ocurrido con el fin de proteger la seguridad del periodista.

