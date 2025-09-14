Arequipa: incendio forestal arrasa más de 40 hectáreas en las faldas del volcán Misti

Un incendio forestal de gran magnitud ha consumido más de 40 hectáreas de área natural en Arequipa, afectando principalmente los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, ubicados en las faldas del volcán Misti. La emergencia, reportada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), mantiene en alerta a toda la ciudad debido al rápido avance del fuego.

El siniestro comenzó al mediodía del sábado y, con el paso de las horas, se propagó con mayor intensidad a causa de los fuertes vientos que esparcieron las brasas hacia distintas zonas. Esto provocó que el incendio se expandiera de manera descontrolada durante la tarde y noche, volviéndose visible desde diferentes puntos de Arequipa.

De acuerdo con el COER, más de 200 personas, entre bomberos, policías y brigadistas municipales, participan en las labores de contención. Sin embargo, el terreno agreste y la velocidad del viento dificultan los trabajos de los equipos de primera respuesta.

La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que, hasta las 19:30 horas del sábado, se habían contabilizado 40 hectáreas devastadas en Miraflores, 5 en Mariano Melgar y 3 en Chiguata. Además, precisó que se han identificado dos focos principales: uno en dirección a Miraflores y otro hacia Chiguata.

Ante la gravedad de la situación, la comuna provincial adelantó que las labores se retomarán este domingo con brigadas especializadas y apoyo interinstitucional. También se coordinó el abastecimiento de cisternas y camionetas con agua para reforzar el trabajo de las cuadrillas que buscan frenar el avance de las llamas.

En paralelo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el volcán Sabancaya, también en la región de Arequipa, elevó su nivel de alerta a naranja tras la emisión de una fumarola superior a los 5.000 metros de altura, acompañada de dispersión de cenizas y flujos piroclásticos. Las autoridades han advertido a los distritos de Huambo, Huanca y otras zonas cercanas sobre la posibilidad de que las cenizas se extiendan hacia sus localidades.

