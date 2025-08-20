Arequipa: vigilante en estado de ebriedad asesina a un joven y deja herida a su hermana

Un crimen conmocionó la madrugada de este miércoles al distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Un vigilante, identificado como Alex Arias Huaranca (42), ingresó armado a una vivienda y abrió fuego contra dos hermanos, dejando un hombre muerto y una mujer herida.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 a. m., cuando Arias, en presunto estado de ebriedad, irrumpió en la casa y disparó contra Janet Cuyo, impactándola en el brazo. Su hermano Renzo Cuyo intentó defenderla, pero recibió un balazo en la cabeza que le causó la muerte inmediata.

El jefe policial de Arequipa, general Olguer Benavides, informó que una de las hipótesis apunta a un móvil pasional. El sospechoso fue detenido, esposado y trasladado a la comisaría para las diligencias de ley.

Los vecinos expresaron su consternación y recordaron a Renzo como un joven tranquilo y estudioso. Mientras tanto, Janet fue llevada de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece bajo atención médica.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las causas exactas del ataque.

