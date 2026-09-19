Asesinan a periodista Susy Aponte, “La China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash

La periodista Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada en la ciudad de Caraz, provincia de Huaylas, donde se encontraba cuando fue atacada con un arma de fuego. La comunicadora también era candidata al Gobierno Regional de Áncash por el partido Socios por Áncash.

El fallecimiento fue confirmado por el Hospital San Juan de Dios de Caraz, luego de que Aponte Polo ingresara al establecimiento tras resultar herida por proyectil de arma de fuego.

VALENTÍN FERNÁNDEZ CONFIRMÓ EL ASESINATO

La noticia fue comunicada públicamente por Valentín Fernández, integrante del mismo movimiento político de la candidata, quien expresó su pesar por lo ocurrido y envió sus condolencias a los familiares de Aponte Polo.

“Estoy consternado por su asesinato”, escribió Fernández en sus redes sociales. Además, solicitó a las autoridades que se realice una investigación inmediata, independiente y rigurosa para esclarecer el crimen y determinar quiénes fueron los responsables.

ATAQUE OCURRIÓ EN AVENIDA RAMÓN CASTILLA

Según el reporte policial, alrededor de las 12:40 p. m. se registró un ataque con arma de fuego en la avenida Ramón Castilla, en Caraz.

Luego de la emergencia, un hombre y una mujer fueron trasladados a un centro de salud debido a heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. La mujer fue identificada como Susy Aponte Polo.

En el mismo hecho, un hombre resultó herido y permanece recibiendo atención médica. El documento policial no precisa su identidad ni brinda mayores detalles sobre su estado de salud.

DETIENEN A PRESEUNTO AUTOR DEL ATAQUE

Tras el ataque, efectivos policiales intervinieron a un hombre que sería de nacionalidad venezolana y que, de manera preliminar, es señalado como presunto responsable del crimen.

Durante la intervención, los agentes encontraron en su poder una pistola que habría sido utilizada durante el ataque.

La detención ocurrió poco después de la agresión. No obstante, las autoridades deberán determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si el intervenido tuvo participación en el asesinato y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

POLICÍA INVESTIGA ASESINATO DE SUSY APONTE

La Policía continúa con las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones, el presunto implicado permanece bajo custodia de las autoridades y el hombre que resultó herido continúa hospitalizado. La muerte de Susy Ysabel Aponte Polo fue certificada por el Hospital San Juan de Dios de Caraz tras su ingreso por heridas de arma de fuego.

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