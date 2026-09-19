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Lentes inteligentes: ¿cómo funcionan y qué riesgos plantean para la privacidad? I VIDEO

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ahuayta@latina.pe
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Los dispositivos incorporan cámaras, micrófonos e inteligencia artificial y permiten realizar distintas funciones sin utilizar las manos. Su expansión también ha generado casos de grabaciones sin consentimiento.

Los lentes inteligentes ya forman parte del mercado tecnológico y permiten realizar fotografías, videos, llamadas y otras funciones sin necesidad de utilizar un celular. Algunos modelos también incorporan herramientas de inteligencia artificial, traducción y conexión a internet.

Según datos de la consultora IDC, durante el primer trimestre de 2026 se enviaron al mercado mundial 2 millones 250 mil lentes inteligentes, cifra que representa un incremento de 167 % frente al mismo periodo de 2025.

Los dispositivos pueden incorporar cámaras y micrófonos en su estructura. En determinados modelos, una luz LED se enciende cuando se realizan fotografías o grabaciones. Meta, fabricante de algunos de estos equipos, señala que sus modelos de segunda generación desactivan la cámara cuando detectan que esta luz ha sido cubierta o manipulada.

En paralelo, en redes sociales se han difundido casos de personas que fueron grabadas con este tipo de dispositivos sin saberlo y cuyas imágenes posteriormente fueron publicadas sin autorización.

El uso de cámaras discretas también ha generado consultas sobre la protección de la privacidad, especialmente cuando las imágenes registradas involucran espacios o situaciones de carácter personal.

En el Perú, las denuncias por delitos informáticos pasaron de 4 mil 304 en 2018 a más de 42 mil en 2025, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. Entre los casos registrados figuran denuncias relacionadas con ciberacoso, vulneración de la privacidad y acceso no autorizado.

Conozca en el siguiente informe del Área de Adaptación de Latina Noticias cómo funcionan los lentes inteligentes, qué funciones ofrecen y qué situaciones relacionadas con la privacidad se han registrado.

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