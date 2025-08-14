Asesinan de 12 balazos a policía en retiro y a su sobrino por negarse a pagar cupos

La ciudad de Chimbote volvió a ser escenario de un sangriento hecho de violencia. El policía en retiro y empresario constructor César Sihuas, junto a su sobrino de 20 años, fueron asesinados a balazos por dos sicarios dentro de las instalaciones de su propia empresa constructora.

Fuentes policiales informaron que las víctimas fueron acribilladas con 12 disparos, luego de negarse a pagar un cupo por una obra valorizada en 8 millones de soles. Según el jefe policial de Chimbote, “el empresario fue objeto de extorsión por parte de una mujer, y al no conseguir su finalidad, la fémina tomó venganza”.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y dejó a las víctimas gravemente heridas. Pese a ser trasladadas de inmediato al Hospital Regional de Chimbote, fallecieron en el camino debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras un rápido operativo, la Policía capturó a Enoc Matusalén Ramos, presunto mototaxista que habría trasladado a los autores del crimen luego del ataque. El jefe de la DEPINCRI señaló que “la rápida intervención permitió ubicar el motocar y la identificación del rostro” del sospechoso, lo que abre una importante línea de investigación.

