¿Asesino en serie? Joven universitaria sería su tercera víctima

En Huancayo, fue encontrado el cuerpo de una joven estudiante universitaria en un cuarto de hostal tras haber sido estrangulada presuntamente por su pareja, Wilmer Rojas Lozano, cuyo paradero se desconoce.

Este hombre ya habría ido a prisión preventiva en 2016 por el asesinato de su pareja y en 2024 lo habrían acusado nuevamente, según informó la Policía Nacional del Perú. Es decir, Wilmer Rojas permanece como el principal sospechoso de tres feminicidios: uno en 2016, otro en 2024 y el de la joven universitaria en Huancayo este año.

Los crímenes fueron cometidos con distintas artimañas (como cambiarse el nombre) y en varias partes del Perú. Sin embargo, pese a toda la evidencia, el sujeto sigue libre. Hoy, las familias de dos de sus presuntas víctimas alzaron su voz de protesta, exigiendo la captura y condena del sujeto.

VIDEO RECOMENDADO