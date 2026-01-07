Asociación Automotriz del Perú alerta sobre crisis por postergación de nuevas placas de siete dígitos

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha emitido una alerta sobre la grave crisis operativa que ha provocado la reciente decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de postergar la entrada en vigor de las nuevas placas de 7 dígitos para vehículos. La medida afectará particularmente a motocicletas y trimotos (mototaxis) nuevas, generando un desabastecimiento total durante los próximos cuatro meses y perjudicando a más de 150,000 usuarios y sus familias en el país.

La controversia se origina a raíz de la publicación del Decreto Supremo N.º 021-2025-MTC y la Resolución Directoral N.º 0034-2025-MTC/18, emitidas el 30 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, respectivamente. Ambas disposiciones postergan la implementación de las nuevas placas Mercosur hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que afecta directamente la fabricación y distribución de las placas para los vehículos de la categoría L (motocicletas y trimotos) que ya habían sido producidas bajo las especificaciones establecidas por el MTC.

SOLICITAN REUNIÓN CON AUTORIDADES

La AAP señaló que, con un año de anticipación, las empresas del sector habían adaptado sus procesos de producción e implementado una nueva cadena de suministro para cumplir con las exigencias del MTC. Sin embargo, la decisión de postergar la entrada en vigor de las nuevas placas fue tomada sin previo aviso ni consulta, lo que constituye un incumplimiento de los acuerdos previos entre las partes.

Como consecuencia, la producción y distribución de placas se encuentra paralizada en todo el país por un mínimo de 16 semanas. Este plazo podría extenderse si se opta por cambiar de proveedor. Ante la gravedad de la situación, la AAP ha solicitado al MTC una reunión urgente para explorar soluciones viables que puedan evitar los perjuicios sociales y económicos derivados de este retraso.

