Yo Soy GRANDES BATALLAS: Leo Dan eligió a Raphael para cerrar la jornada de Grandes Batallas

La última batalla de la noche tuvo como protagonista al imitador de Leo Dan, quien llegó al escenario para elegir entre los consagrados Raphael y Marcelo Motta. Con humor, el participante soltó: “No están a mi altura”, desatando risas antes de tomar su decisión.

Finalmente, el retador apostó por su estilo romántico y eligió enfrentar a Raphael. “Los dos son guapos, pero voy por mi línea romántica… Raphael”, anunció, encendiendo la expectativa del público.

Para abrir el duelo, Leo Dan interpretó “Cómo te extraño mi amor”, tema emblemático del cantante argentino, llevando nostalgia y sentimiento al escenario. Con una presentación cargada de emoción, el participante buscó imponerse ante uno de los consagrados más fuertes de la competencia.

El cierre de la jornada quedó marcado por un enfrentamiento entre dos estilos clásicos de la música en español, dejando al público a la espera de la respuesta de Raphael.

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