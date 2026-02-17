Bus quedó atrapado en inundación en Arequipa: rescate de pasajeros concluyó con éxito

Un bus interprovincial que se dirigía desde Arequipa hacia Tacna, con 47 pasajeros a bordo, quedó atrapado por las aguas empozadas en el Zanjón de la variante de Uchumayo.

El vehículo, de la Empresa Transportes Arequipa, quedó inmovilizado cerca del cruce con la Av. Evitamiento. El agua se acumuló en ese lugar debido a que llovió muy fuerte en la ‘Ciudad Blanca’ por aproximadamente dos horas.

Los pasajeros tuvieron que ubicarse en el segundo piso del bus para ser extraídos de la unidad atrapada. Sin embargo, el rescate fue muy complicado. Por ejemplo, un bebé casi cae al agua cuando era sacado, ya que el cable que servía de apoyo para los bomberos cedió.

Posteriormente, con ayuda de un bote inflable, los bomberos empezaron a rescatar a los pasajeros de cinco en cinco. Al final, todos fueron sacados sin inconvenientes del bus interprovincial, siendo el último, el chofer de la unidad, quien fue señalado por las víctimas como el responsable, al tratar de cruzar la vía a pesar del agua empozada.

