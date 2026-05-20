Venezuela liberará a 300 presos políticos de sus cárceles, incluidos policías metropolitanos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodriguez, prometió, ante la cámara de senadores durante un pleno congresal que el país bolivariano excarcelará 300 presos políticos durante esta semana, en el marco de la ley de amnistía promulgado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Entre el día de ayer y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados , otras por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología”, declaró el presidente parlamentario Rodriguez.

En la misma línea, también se aclaró que los beneficiados de esta aministía serán los exagentes de la Policía Metropolitana que están vinculados al golpe de 2002, año en que los militares derrocaron por un tiempo limitado a Hugo Chavez.

Sin embargo, organismos autónomos internacionales denuncian que la ley de amnistía se aplica bajo discrecionalidad, con jueces a favor del gobierno de turno y sin veedores.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7