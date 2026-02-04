Caída de rocas mata a conductor en carretera Huánuco – Tingo María

A consecuencia de las intensas lluvias registradas en la jurisdicción del distrito de Chinchao, en la región Huánuco, durante la madrugada del martes 3 de febrero se produjo un huaico y el desprendimiento de rocas en el sector denominado Puente Voladizo, también conocido como Puente Durand, generando una situación de alto riesgo en la carretera Huánuco – Tingo María.

En este contexto, un vehículo de carga pesada, perteneciente a la empresa Papas Lays S.A., fue alcanzado por una enorme roca que se desprendió del cerro, impactando directamente contra la cabina y causando la muerte instantánea del conductor, identificado como Carlos Quispe Mayhua, de 42 años de edad.

Las diligencias en el lugar estuvieron a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Huánuco, en coordinación con el representante del Ministerio Público, Dr. César Fernando Payi Caya, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Huánuco. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Huánuco para la necropsia de ley.

El responsable de Indeci Huánuco, Eric Segura, informó que Provías Nacional desplegó maquinaria pesada para la limpieza de la vía y el retiro del vehículo siniestrado, logrando restablecer la transitabilidad desde las 3:00 p.m.

Asimismo, exhortó a los transportistas a extremar precauciones, debido a que las lluvias continúan y persiste el riesgo de nuevos desprendimientos, precisando que en la zona del accidente no existe una adecuada señal telefónica ni acceso a internet.

