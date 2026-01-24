Machu Picchu: Camino Inca cerrará del 31 de enero al 1 de marzo por trabajos de mantenimiento

El Camino Inca a la ciudadela de Machu Picchu permanecerá cerrado al turismo desde el próximo sábado 31 de enero hasta el 1 de marzo, periodo en el que se ejecutarán trabajos de mantenimiento y conservación en esta emblemática ruta prehispánica. Así lo informó este jueves 22 de enero la jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu.

De acuerdo con César Medina Alpaca, jefe del parque arqueológico, las labores se desarrollarán en cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca y, como ocurre cada año en el mes de febrero, estarán a cargo de un equipo conformado por alrededor de 60 especialistas y obreros. El personal se desplazará desde el poblado de Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca Machu Picchu, recorriendo los diferentes tramos de la ruta.

Medina detalló, en declaraciones a la Agencia Andina, que la intervención comprenderá diversos monumentos arqueológicos ubicados a lo largo del Camino Inca, entre ellos Salapuku, Qhanabamba, Qoriwayrachina, Willkaraqay, Patallaqta, Tunasmoqo, Pawkarkancha, Patawasi, Sayacmarca, Qonchamarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Wiñaywayna, Chachabamba y Choquesuysuy.

TRABAJOS A REALIZAR

Entre las principales acciones previstas se encuentra la rehabilitación del Camino Inca, el mantenimiento de muros de contención, el corte de vegetación, la calzadura de pisos y la conservación de estructuras de madera, así como de puentes, rampas y barandas. También se realizarán trabajos en los espacios de campamento, que incluyen el tratamiento de pisos, drenes, estabilización de muros de contención y mantenimiento de los servicios higiénicos.

El funcionario señaló además que, en algunos sectores, se efectuará el desquinche de rocas para prevenir posibles desprendimientos. Recordó que en noviembre último se registró una emergencia cerca del campamento de Wiñaywayna, lo que obligó a desviar temporalmente la ruta hacia Chachabamba y Choquesuysuy. En coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), se procederá también a la estabilización de taludes y a la colocación de geomallas, previa evaluación técnica.

El cierre responde no solo a las labores de mantenimiento, sino también a la temporada de lluvias intensas, que se extenderá hasta marzo y podría generar emergencias. El Camino Inca recibe diariamente a unas 500 personas, entre turistas y porteadores, por lo que la medida busca prevenir riesgos y proteger la integridad física y la salud de los usuarios.

El anuncio fue confirmado posteriormente por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook, en el que se ratifica que la reapertura del Camino Inca a Machu Picchu se realizará el 1 de marzo.

