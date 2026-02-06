Capturan a delincuentes enmascarados que asaltaron a grifo
Un grifo ubicado en la ciudad de Piura, se convirtió en el nuevo blanco de los delincuentes. Tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Enmascarados de Chulucanas” asaltaron a los trabajadores, sin embargo la rápida intervención del personal policial permitió la captura de dos de los implicados en el robo.
Los intervenidos fueron identificados por sus alias “El Monse” y “El Cara Cortada”, y fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes de ley, mientras continúan las acciones para dar con el paradero del tercer implicado.
Las autoridades no descartan que los detenidos estén vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la zona, por lo que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.
