Cardenal Barreto espera “una avalancha de esperanza y alegría” con visita del papa León XIV al Perú

El cardenal Pedro Barreto destacó la expectativa que genera en el Perú la próxima visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, y calificó simbólicamente ese momento como un “huaico” de esperanza, alegría e ilusión.

En declaraciones a Vatican News, Barreto señaló que la visita papal debe traducirse en un compromiso concreto con la caridad, la fraternidad y la esperanza. Aunque en el Perú el término huaico alude a un fenómeno de consecuencias destructivas, el cardenal lo empleó como una imagen de fuerza positiva y expresó su deseo de que el viaje genere “un huaico de amor, un huaico de esperanza y de renovación”.

Durante su visita a Pucallpa, en la Amazonía peruana, el papa León XIV sembrará simbólicamente una semilla de un árbol que puede vivir durante siglos. Para Barreto, esta semilla representa el compromiso de la Iglesia con la Amazonía y con un proceso evangelizador que tiene una historia de más de 500 años.

El cardenal también recordó la audiencia privada que sostuvo con el Santo Padre y aprovechó la ocasión para referirse al cumpleaños de León XIV, que cumplirá 71 años el lunes 14 de septiembre. Barreto le transmitió su afecto y gratitud, además de reconocerlo como sucesor del apóstol Pedro.

Su deseo para el Papa es que continúe siendo un signo de esperanza y que la Iglesia pueda acompañarlo como instrumento de paz. También destacó el compromiso de los fieles de ser, junto con él como líder de la Iglesia Católica, instrumentos de una “paz desarmada y desarmante”.

LA AMAZONÍA SIEMPRE PRESENTE

En la entrevista, el cardenal mencionó además el aniversario de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), celebrado el pasado 11 de septiembre. Recordó que su proceso comenzó en abril de 2013, durante una reunión en el Vicariato Apostólico de Puyo, en Ecuador, y continuó un año después con un encuentro en Brasilia, donde participaron obispos, sacerdotes, religiosos y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Para Barreto, la Amazonía no puede ser comprendida únicamente a partir de las fronteras nacionales. El bioma se extiende por nueve países y alberga una amplia diversidad cultural, con cientos de pueblos indígenas y numerosas lenguas.

En ese contexto, reivindicó especialmente el papel de los pueblos originarios como guardianes de la naturaleza y cuestionó las consecuencias de una explotación económica que, según señaló, antepone el beneficio a la protección de la vida y del entorno.

El cardenal recordó con gratitud al papa Francisco y al cardenal Claudio Hummes, a quienes vinculó con el nacimiento de la REPAM. De ese proceso surgieron posteriormente el Sínodo Amazónico y la Conferencia Eclesial de la Amazonía, de la que Barreto fue presidente durante cuatro años.

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