Caso ‘China Polo’: muere en accidente en Venezuela mujer investigada por su presunto vínculo con el asesinato

Beangel Toro, implicada en el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’, falleció junto a su hija de seis años, en un accidente de tránsito en Venezuela, el pasado 30 de septiembre, tan solo 11 días después del atentado que acabó con la vida de la excandidata.

Según medios locales venezolanos, el accidente ocurrió en la autopista General José Antonio Páez, en el estado Portuguesa. Entre los heridos se encuentra su pareja, Adrián Solís, quien llevaría el alias de “José” y quien fue reconocido por Luis Iván Obispo, presunto sicario del crimen, como una de las personas que se hospedaron en un hotel de Caraz.

El juez del caso, Miguel Dueñas, no descartó que su fallecimiento se haya ejecutado para evitar que entregue información sobre otros involucrados. “A nadie se le desea la muerte, pero no deja de ser sospechosa de alguien que ha tenido conocimiento de un sicariato y quienes habían sido partícipes como intermediarios o quienes habrían dado el mandato para que pueda darse”, manifestó el magistrado.

De acuerdo con las pesquisas, Beangel habría participado en las acciones previas al asesinato, entre ellas el reglaje, marcaje y apoyo logístico. Por ejemplo, habría pagado el alojamiento del presunto sicario Luis Iván Obispo, de Adrián Solís y de otro sujeto conocido como ‘Morocho’, días antes del ataque. Las cámaras de seguridad del hotel de Caraz registraron la presencia de los cuatro personajes durante el registro y el pago de la habitación.

Por su parte, su hermanastro, Ronald Toro, presunto financista del crimen, reconoció que su cuenta bancaria fue utilizada para recibir dinero, aunque afirmó que lo hizo para ayudar a su hermanastra porque se encontraba indocumentada.

“Yo lo único que hice legalmente fue brindarle un apoyo a mi hermanastra. Mi hermanastra estaba indocumentada”, declaró.

El Ministerio Público solicitará a las autoridades venezolanas información sobre la identidad y condición médica de Adrián Solís, además de la confirmación documentada del fallecimiento de Beangel Toro.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA DETENIDOS

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados por el asesinato de Susy Aponte Polo. La medida fue dictada mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de sicariato.

La Fiscalía señala a Obispo Díaz como presunto autor de los disparos que causaron la muerte de la periodista, mientras que Toro Ardila es investigado como presunto financista del crimen. El ataque ocurrió el 19 de septiembre en Caraz, Áncash, mientras la ‘China Polo’ visitaba un mercado como parte de sus actividades como candidata al Gobierno Regional de Áncash.

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