Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para investigados por el crimen

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados por el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el mercado La Explanada de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash.

AUDIENCIA SERÁ ESTE DOMINGO

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz programó para este domingo 4 de octubre, a las 2:30 de la tarde, la audiencia en la que se evaluará el requerimiento presentado por la Fiscalía.

La decisión estará a cargo del Poder Judicial, que deberá determinar si corresponde imponer los 18 meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.

ROLES QUE HABRÍAN CUMPLIDO LOS INVESTIGADOS

De acuerdo con la tesis fiscal, Luis Iván Obispo Díaz sería quien habría ejecutado el ataque contra ‘China Polo’ y es investigado por el delito de sicariato, además de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones graves seguidas de muerte.

La Fiscalía sostiene que el ataque habría sido cometido a cambio de un presunto pago de 15 mil soles. Asimismo, señala que, durante su huida, Obispo Díaz habría realizado disparos que pusieron en riesgo a otras personas.

En tanto, Ronald José Toro Ardila es investigado como presunto cómplice primario del sicariato. Según el Ministerio Público, habría cumplido funciones de facilitador logístico y presunto financista del ataque, mediante transferencias destinadas a cubrir traslados, hospedaje y la adquisición de un celular utilizado para las coordinaciones.

ATAQUE DEJÓ UNA SEGUNDA VÍCTIMA MORTAL

El atentado contra ‘China Polo’ también dejó otra víctima. Olimpia Pachas Osorio, de 72 años, resultó herida por impactos de bala durante el ataque ocurrido en el mercado La Explanada de Caraz.

La adulta mayor fue trasladada al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, donde permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a que fue sometida a una intervención quirúrgica, falleció días después debido a la gravedad de sus lesiones.

Por este hecho, la Fiscalía también atribuye a Obispo Díaz el delito de lesiones graves seguidas de muerte.

FISCALÍA PRESENTA ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Entre los elementos que, según el Ministerio Público, vincularían a los investigados con el crimen figuran el arma con la que Obispo Díaz habría sido intervenido, pericias destinadas a establecer su compatibilidad con los disparos y testimonios de personas que presenciaron el ataque.

En el caso de Toro Ardila, la Fiscalía menciona registros bancarios y de telecomunicaciones, así como transferencias realizadas mediante Yape y Plin que presuntamente estarían relacionadas con la logística del ataque.

FISCALÍA ADVIERTE RIESGO DE FUGA

El Ministerio Público considera que existe un peligro de fuga “extremo” para ambos investigados y sostiene que no contarían con suficiente arraigo domiciliario, familiar y laboral en el país.

Respecto a Obispo Díaz, la Fiscalía señala que este riesgo se habría evidenciado en un presunto intento de fuga armado ocurrido después del ataque.

La Fiscalía ha solicitado además ocho meses para el desarrollo de la investigación preparatoria. Ahora será el Poder Judicial el que determine si corresponde dictar la prisión preventiva solicitada contra ambos investigados.

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