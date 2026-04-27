Caso Edita Guerrero continúa 12 años después: ordenan llevar de grado o fuerza a dos integrantes de Corazón Serrano
El caso Edita Guerrero continúa en los tribunales 12 años después de la muerte de la cantante de cumbia. El Poder Judicial emitió una orden de grado o fuerza contra Yrma Guerrero Neira y su hermano Leodan Guerrero Neira, integrantes de la agrupación Corazón Serrano, y los padres de ambos.
La decisión se debe a que la familia directa de la artista no ha estado participando en las diligencias que buscan esclarecer la muerte de la recordada cantante, quien murió el 1 de marzo de 2014 en la ciudad de Piura.
Tras sus contantes ausencias a las citaciones judiciales, ahora deberán declarar en el proceso penal relacionado con la muerte de Edita Guerrero, el cual apuntó en un primer momento a la expareja de la artista, Paul Olórtiga Contreras, por presuntas agresiones.