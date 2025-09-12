Caen 30 integrantes de banda “Los Trujillanos” que asesinaron a ciudadanos en frontera Perú-Ecuador

La Policía Nacional del Perú y el Ejército de Ecuador capturaron a 30 sujetos integrantes de la banda “Los Trujillanos”, quienes intentaron regresar a la comunidad nativa peruana de Kumpanam en el Cenepa, tras asesinar a cinco ciudadanos en el sector minero de Conguime Alto – Chinapintza.

El ataque armado se registró la tarde de este jueves 12 de septiembre en el sector minero de Chinapintza, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, frontera con Perú.

Según información, este grupo es liderado desde el lado ecuatoriano por Edwin Ivan Paccha Uchuari, alias ‘El Patrón’ y por el lado de Perú por Smid Víctor Nanch y Carlos Checa Guzmán, quienes contratarían a estos sujetos para amedrentar a los pobladores y sacarlos de sus terrenos a fin de continuar con el negocio ilícito de la minería ilegal.

Los líderes nativos de Kumpanam y Comeinas, denunciaron que “Los Pulpos” vienen causando zozobra en la zona para desalojar a los 150 comuneros que se han instalado en esta parte del Cenepa.

“Ellos nos han querido asesinar, han sido contratados por Smid Víctor Nanch, Los Trujillanos y otras bandas criminales porque el control de nuestras tierras para la explotación de la minería ilegal, y a su paso asesinaron a los cinco hermanos ecuatorianos”, señaló Liceo Juwau Yampintsa, presidente de la Asociación de la Comunidad Nativa Chayu Muja.

Chinapintza, un sector de intensa actividad minera y de difícil acceso, se ha visto marcado por conflictos relacionados con la extracción de oro, así como por hechos de violencia en la zona fronteriza en los últimos años.

