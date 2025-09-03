Chicharrón peruano: conoce las variedades de este potaje que conquista paladares

El chicharrón peruano ha conquistado las redes sociales luego de su creciente popularidad tras el “Mundial de Desayunos” realizado por el influencer español Ibai, en el que el pan con chicharrón fue el máximo exponente. Sin embargo, esta preparación con base en cerdo cuenta con distintas variedades a lo largo de nuestro país que lo hacen único en cada mesa. Conoce aquí las más populares.

PAN CON CHICHARRÓN

El desayuno que llevó a Perú a semifinales del concurso desarrollado por Ibai, este sánguche limeño, con chicharrón recién salido de la olla, camote frito y su infaltable salsa criolla dentro de un crocante pan francés fue el encargado de representar al país como desayuno bandera.

CHICHARRÓN AREQUIPEÑO

Esta variante de la cocina emblemática characata, servido típicamente con pastel de papa, el chicharrón arequipeño se caracteriza por su cocción lenta en su propia grasa, logrando una textura tierna por dentro y crocante por fuera. Es uno de los protagonistas de las picanterías de la “Ciudad Blanca”.

CHANCHO AL PALO

Famoso por su preparación en Huaral y por ser infaltable en las ferias gastronómicas. El chancho al palo no es solo un plato, es todo un espectáculo. Cocinado a la leña en estructuras de fierro, el cerdo se asa abierto durante horas hasta quedar dorado, jugoso y con la piel crocante. Este plato de la provincia de Huaral ha ganado espacio a nivel nacional y es símbolo de festividad y sabor campestre.

CHICHARRÓN COLORADO

De Junín para el mundo, el chicharrón colorado, típico de la región central del país, recibe este nombre debido a su tonalidad rojiza por el ají panca con el que se marina y cocina la carne. Su sabor es ligeramente picante y se sirve con papa dorada y arroz. No puede faltar en celebraciones locales y festividades patronales.

CHICHARRÓN CON TACACHO

En su versión amazónica, este plato junta lo mejor del cerdo con el plátano verde. El tacacho, hecho de plátano asado y majado con manteca y minúsculos trozos de chicharrón, acompaña la carne de cerdo frita, en una combinación que conquista desde Iquitos hasta Pucallpa. Ideal para el desayuno o almuerzo.

