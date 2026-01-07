China se mantuvo como el primer socio comercial de Perú en el 2025, según el Mincetur

En 2025, Perú mantuvo a China como su principal destino de exportaciones, con envíos valorizados en 28 649 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 24% respecto al año anterior. Este aumento se explicó principalmente por mayores ventas de pota (+758%), oro (+144%), cobre (+19%) y concentrados de plata (+19%).

La Unión Europea se consolidó como el segundo destino, con exportaciones por 9 339 millones de dólares, un incremento del 25%, impulsado por productos como cobre, arándano, cacao en grano y pota. Por su parte, Estados Unidos concentró envíos por 8 892 millones de dólares, destacando arándanos, uvas, oro, cacao, así como chapas y tiras de cobre.

El desempeño positivo se reflejó también a nivel regional. Entre enero y noviembre de 2025, 20 regiones aumentaron sus exportaciones, y 14 de ellas alcanzaron nuevos récords. Destacan San Martín (+94%), Cajamarca (+64%), Amazonas (+54%), Junín (+54%) y Huánuco (+45%). Ayacucho y Pasco también mostraron crecimientos importantes, de 41% y 35%, respectivamente. La participación de las regiones en el total de las exportaciones pasó de 84,3% en 2024 a 85,3% en 2025, evidenciando una mayor integración de las economías regionales a los mercados internacionales.

CIFRAS AL ALZA

Asimismo, el número de empresas exportadoras alcanzó las 9 641 entre enero y noviembre, reflejando un crecimiento del 2,1% frente al mismo periodo de 2024 y un incremento en la participación empresarial en el comercio exterior.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, destacó que los resultados impulsan las proyecciones de cierre de 2025, que podrían llegar a 89 000 millones de dólares. Según la titular, este desempeño se debe al dinamismo de los principales sectores productivos, al acceso preferencial a nuevos mercados y a una estrategia sostenida de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional.

El récord histórico de exportaciones confirma la fortaleza del sector, su capacidad de diversificación y el papel creciente de las regiones en la economía peruana, consolidando a Perú como un actor relevante en el comercio internacional.

VIDEO RECOMENDADO