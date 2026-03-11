Chofer ebrio se lanza de su mototaxi y unidad arrolla y mata a anciana

Gran conmoción ha causado la muerte de una anciana de 84 años de edad, quien perdió la vida luego de ser arrollada por una mototaxi fuera de control en la puerta de su casa. El hecho ocurrió en el sector de Río Seco, en Huaraz, región Áncash.

Imágenes captadas por las cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en que Tobías Romero baja por la vía a toda velocidad hasta perder el control de su mototaxi. Segundos antes del fatal impacto, el conductor se lanzó de la unidad quedando inconsciente sobre el pavimento.

Desafortunadamente Juana Chauca Giraldo fue arrollada por la unidad y finalmente murió en el hospital, mientras que el conductor permanece grave debido a las severas lesiones que sufrió en la cabeza.

Se conoció que Romero conducía la mototaxi en estado de ebriedad y es que el resultado de dosaje etílico arrojó 1.37 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7