Cientos de productores amazónicos fortalecen su producción libre de deforestación para posicionarse en el mercado europeo

Producir un buen café, cacao o aceite de palma ya no es suficiente para competir en el mercado europeo. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) exige demostrar que los productos comercializados no provienen de áreas deforestadas, por lo que es esencial que los productores cuenten con información precisa sobre la ubicación y el origen de sus cultivos.

Frente a este escenario se desarrolla Amazonía Link,, un proyecto que trabaja con productores y organizaciones de café, cacao y palma para fortalecer sus prácticas productivas y avanzar en el cumplimiento de la EUDR, con miras a mantener sus oportunidades comerciales en Europa, Esta iniciativa es implementada por la Organización Solidaridad junto con su socio local IDSA (Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía), en el marco del componente de apoyo al sector privado del programa AL-INVEST Verde.

El proyecto utiliza información geográfica para verificar si las zonas productivas registran deforestación. A través de GeoCultivate, se han analizado cerca de 60 mil km² de territorio, una superficie equivalente a 8,4 millones de canchas de fútbol aproximadamente. Gracias a ello, 737 productores cuentan con terrenos georreferenciados, es decir, con la ubicación y los límites de sus parcelas, y han obtenido más de 1,700 reportes de cero deforestación en sus campos. Esto permite verificar con mayor precisión que sus cultivos se encuentran en áreas libres de deforestación y así ingresar al mercado europeo.

En 2025, el café, el cacao y la palma representaron cerca del 25% de las agroexportaciones nacionales e involucraron a más de 380 mil familias, en su mayoría pequeños productores. En el caso del café y el cacao, alrededor del 40% de la producción se destina a mercados europeos, según estimaciones elaboradas por Solidaridad a partir de información oficial.

Tecnología que llega hasta la finca

El trabajo también se complementa con Cultivate, una plataforma digital que ofrece micro cursos mediante WhatsApp. Esta herramienta se articula con talleres presenciales denominado “Formando formadores”, a través del cual, técnicos y productores fortalecen sus conocimientos que luego comparten con sus organizaciones y familias.

“Los talleres involucran a toda la familia productora. Participan esposas, hijos e hijas, incluso los más pequeños, quienes también aprenden y empiezan a incorporar estas herramientas. Así, el conocimiento no queda solo en el productor, sino que se comparte dentro de la familia”, indicó Keila Capcha Cisneros, gestora de Cultivate en Ucayali.

Cambios concretos en el campo

En Junín, 200 productores de café de las cooperativas Valle Ubiriki y ACPC Pichanaki reciben asistencia técnica en producción libre de deforestación, compostaje y manejo de sombra. Lo mismo ocurre en Ucayali con 258 productores de cacao de la Cooperativa Colpa de Loros. De ellos, 250 están implementando composteras para mejorar el aprovechamiento de la materia orgánica y fortalecer prácticas productivas más sostenibles.

En palma aceitera, la iniciativa trabaja con más de 200 productores de organizaciones como APROMAN, ASPASH, así como con la cadena de suministro de Innovapalma y el Programa Palma Orgánica. El proyecto promueve además el uso de biofertilizantes líquidos y pilotos de sistemas agroforestales (SAF).

“Demostrar dónde y cómo se produce será cada vez más importante para participar en cadenas de suministro internacionales y cumplir con normas de sostenibilidad y cero deforestación como la EUDR. La tecnología puede ayudar a que los pequeños productores accedan a esta información, mejoren sus prácticas y estén preparados para responder a estas nuevas exigencias”, señaló Bryan Vela, analista técnico de cacao para Solidaridad.

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