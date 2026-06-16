Cinco COAR del norte del país adelantan cierre del año escolar por lluvias y posible fenómeno El Niño

El Ministerio de Educación anunció que adelantará el cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en el norte del país, como medida preventiva ante la posible ocurrencia de un fenómeno ‘El Niño’ de intensidad extraordinaria entre octubre de 2026 y enero de 2027.

La titular del sector, María Esther Cuadros, explicó que la decisión se tomó tras una evaluación técnica realizada por la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE), en base a reportes de organismos especializados en meteorología y gestión del riesgo.

AJUSTE DEL CALENDARIO ESCOLAR Y REGIONES AFECTADAS

La medida alcanza a los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, beneficiando a un total de 1,373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Según precisó la ministra, el objetivo es garantizar la seguridad de la comunidad educativa sin afectar el cumplimiento de las horas lectivas.

“El ajuste responde a nuestra responsabilidad de anticiparnos a escenarios que podrían poner en riesgo a estudiantes y docentes. Estamos asegurando la continuidad del servicio educativo en condiciones seguras”, sostuvo.

Como parte de este cambio, las clases concluirán el miércoles 2 de diciembre de 2026. Para compensar el tiempo académico, se dictarán clases en feriados como el 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre, además de la semana de gestión prevista entre el 12 y el 16 de octubre.

El Minedu indicó que las evaluaciones detectaron alta vulnerabilidad en estas regiones ante lluvias intensas, inundaciones y desbordes, especialmente en instituciones con infraestructura provisional o limitaciones en sistemas de drenaje.

De manera complementaria, el sector coordinará con los gobiernos regionales acciones de mantenimiento preventivo y el monitoreo constante de las condiciones climáticas, con miras a garantizar el desarrollo del año escolar y planificar el periodo académico 2027 en escenarios de riesgo.

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